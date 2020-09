Riforma dello sport, Spadafora punta a chiudere entro fine mese (Di mercoledì 2 settembre 2020) Vincenzo Spadafora preme per portare a casa finalmente la sua Riforma dello sport, scrive oggi il Messaggero. La proposta di legge si era bloccata luglio in dirittura d’arrivo per l’opposizione dei vertivi pentastellati soprattutto sul ruolo di Malagò e la possibilità di un suo terzo mandato al Coni. Sebbene non tutte le resistenze siano state abbattute, proprio su questo che è ritenuto un punto cruciale per il rinnovamento dello sport italiano, Spadafora punta a chiudere la partita in tempi brevi L’8 settembre c’è l’esecutivo del Cio che si aspetta passi avanti sulla Riforma. Il 10 si riunirà laGiunta del Coni. La legge delega scade il 31 ottobre ... Leggi su ilnapolista

napolista : Riforma dello sport, #Spadafora punta a chiudere entro fine mese Il Messaggero riporta che nonostante le opposizio… - radiondadurto : IL LAVORO NEL MONDO DELLO SPETTACOLO NECESSITA DI UNA RIFORMA COMPLESSIVA DICE AI NOSTRI MICROFONI FAUSTO GHIAZZA (… - dottsilvestri : RT @MEF_GOV: #ConcorsiMef: aperto il #concorso per assumere 56 funzionari in vista della presidenza italiana del #G20 e del completamento d… - esmecarlino : RT @MEF_GOV: #ConcorsiMef: aperto il #concorso per assumere 56 funzionari in vista della presidenza italiana del #G20 e del completamento d… - politicaeatt : RT @MEF_GOV: #ConcorsiMef: aperto il #concorso per assumere 56 funzionari in vista della presidenza italiana del #G20 e del completamento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma dello Spadafora blinda la riforma dello Sport: resta la norma che conferma Malagò Il Gazzettino Un referendum inadeguato che trasforma l’Umbria in un caso di studio e indebolisce il Parlamento

Dopo Vincenzo Sgalla e Antonio Bartolini prosegue con Marco Damiani, docente del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia, la serie di articoli che Umbria24 dedica al referendum su ...

Referendum, l'imboscata M5S a Conte. E Zingaretti avvisa i suoi: «Il voto, test sul governo»

Scricchiola ancor prima del 21 settembre, e stavolta si odono gli ultimatum di Nicola Zingaretti ai suoi e i gemiti dei 5S che non volevano il voto di fiducia sul decreto Covid bensì affossare la norm ...

Dopo Vincenzo Sgalla e Antonio Bartolini prosegue con Marco Damiani, docente del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia, la serie di articoli che Umbria24 dedica al referendum su ...Scricchiola ancor prima del 21 settembre, e stavolta si odono gli ultimatum di Nicola Zingaretti ai suoi e i gemiti dei 5S che non volevano il voto di fiducia sul decreto Covid bensì affossare la norm ...