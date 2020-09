Quando è Juventus Napoli – Data ufficiale e Calendario (Di mercoledì 2 settembre 2020) La sfida tra Juventus e Napoli negli ultimi anni è diventata sintomo di incontri molto interessanti, visto che la compagine azzurra è stata l’unica in grado di impensierire la corazzata bianconera che da quasi un decennio monopolizza il campionato di Serie A, e tra le poche in grado di conquistare qualche trofeo nazionale. La situazione di mercato di Juventus e Napoli Per entrambe le società ci saranno diversi cambiamenti in ottica mercato, e alcuni di questi sono già avvenuti o sono in atto: la Juventus nonostante la vittoria del 9° campionato di fila è uscita precocemente dalla Champions League e non ha pienamente soddisfatto neanche in campionato. Il tutto è valso l’esonero di Maurizio Sarri dalla panchina, sostituito a sorpresa ... Leggi su giornal

deprossonero : @lucapagni @andrea_polvani Milan e ranking sono una non notizia, ovvero era una notizia 8 anni fa quando crollò def… - kameilkane : @PaPaganini Solo una domanda: Chi sarebbe l'extracomunitario che andrebbe via dalla Juventus per lasciare il posto… - Bri_Fitz38 : Leggere più o meno le stesse cose scritte su Ronaldo e Tevez quando arrivarono alla Juventus, mi fa andare a dormir… - SIIIUUUUUUU : RT @SIIIUUUUUUU: #Suarez è quel tipo di giocatore che odi da avversario ma che ami quando ce l’hai in squadra. Da prendere immediatamente… - Salvatore__espo : @Flaz444K @Pattu1967 @SpudFNVPN Aldilà dell’affare Suarez. Qui sembra che si stia diffondendo l’idea che la Juventu… -