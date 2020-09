Paliano: stalkerizza la compagna, poi va a dormire da lei in barba ai divieti. Ma viene arrestato (Di mercoledì 2 settembre 2020) In barba ad un ferreo divieto di avvicinarsi e di contattare la compagna (forse già ex), che gli era stato imposto dal magistrato, ha pensato bene di recarsi lo stesso dalla donna e di chiederle di entrare in casa. Lei, forse impietosita o chissà per quale altro motivo, lo ha fatto entrare. Poi, però, deve essere successo qualcosa, forse l’ennesima lite, una delle tante fra i due, e così la donna ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto. I militari, appena giunti sul posto, hanno verificato la situazione e, accertata l’esistenza del precedente divieto a carico dell’uomo, di 45 anni, lo hanno arrestato e poi portato nel carcere romano di Rebibbia. E’ accaduto l’altra notte, un episodio alquanto anomalo, sul quale i carabinieri dovranno fare piena luce. La persona ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Paliano: stalkerizza la compagna, poi va a dormire da lei in barba ai divieti. Ma viene arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Paliano stalkerizza Paliano: stalkerizza la compagna, poi va a dormire da lei in barba ai divieti. Ma viene arrestato Il Corriere della Città