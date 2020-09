Lady Gaga elogiata dall’OMS per l’uso delle mascherine ai VMA: quella LED creata per lei da un team di ingegneri (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lady Gaga è ormai una paladina dell’OMS: dopo aver collaborato con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per raccogliere fondi per contrastare il Coronavirus e finanziare la ricerca sul vaccino, si è esibita per la prima volta dopo il lockdown ai Video Music Awards di MTV invitando tutti ad usare le mascherine. Le sue performance ai VMA 2020 – un medley in 9-1-1, Rain on Me con Ariana Grande e Stupid Love – sono state tutte caratterizzate da outfit completati da bizzarre mascherine. Gaga le ha usate sia durante l’esibizione che nelle numerose occasioni in cui è salita sul palco per essere premiata, ben 5 volte. E durante la sua performance ha anche lanciato un appello ad usare le mascherine e ad essere solidali gli uni con ... Leggi su optimagazine

Drew Barrymore stringe tra le braccia un mazzo di...micetti ( tre). Amanda Seyfried bacia il trovatello Finn. Lady Gaga non lascia mai da soli gli adorati pitbull. Quella di Hillary Swank è una casa-f ..."So che sembro un disco rotto nel ripetervelo, ma indossate la mascherina è un segno di rispetto“, ha detto ritirando uno dei 5 premi ricevuti durante la serata. Gli altri… Leggi ...