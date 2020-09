La Camera vota la fiducia sul dl Covid, ma mancano 28 deputati M5s (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Covid con 276 sì, 194 no e 1 astenuto. Sono 28 i deputati del Movimento 5 Stelle che sono risultati assenti dal voto sul Disegno di ... Leggi su tg.la7

