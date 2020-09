La Bocciofila M.C.M. di Angri parteciperà alle Final Eight del Campionato di Società Juniores di Raffa (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’ASD M.C.M. di Angri rappresenterà la Campania alle Final Eight del Campionato di Società Juniores della specialità Raffa, in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre, a Roma, presso il Centro Tecnico Federale della Federazione Italiana Bocce. I talentuosi atleti della Bocciofila presieduta da Giovanni Chiavazzo hanno lavorato con grande impegno per farsi trovare pronti al grande appuntamento e ce la metteranno tutta per provare ad arrivare fino in fondo alla prestigiosa competizione: “Il progetto giovanile – ricorda il Presidente Chiavazzo – è partito circa cinque anni fa, quando i primi ragazzi hanno cominciato a frequentare il nostro bocciodromo; col tempo abbiamo formato un bel ... Leggi su laprimapagina

