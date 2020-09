Inter, Vidal lancia un segnale: “Fare ciò che ti piace è libertà” (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Inter continua a monitorare la situazione relativa al centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, grande obiettivo di mercato del club nerazzurro. Il giocatore e la società meneghina hanno già trovato l’accordo per un contratto biennale, ora non resta che attendere il via libera del Barcellona per liberare gratis il cileno. Lo stesso ex calciatore della Juventus, continua ad allenarsi in attesa del trasferimento, come testimonia anche l’ultimo suo scatto pubblicato su Instagram in cui parla di felicità e libertà: “Fare ciò che ti piace è libertà. Che ti piaccia ciò che fai è felicità”. https://www.instagram.com/kingarturo23oficial/?utm source=ig embed Leggi su sportface

