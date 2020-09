Higuan, il fratello agente annuncia: “Via dalla Juventus per loro scelta. Ma le statistiche dicono…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gonzalo Higuain dirà addio alla Juventus. Le voci di queste settimane trovano conferma anche nelle parole di Nicolas, fratello e agente del bomber. Parlando a Tuttosport, il procuratore del Pipita non ha fatto giri di parole spiegando nel dettaglio la situazione legata al centravanti argentino.Higuain: via dalla Juventuscaption id="attachment 893915" align="alignnone" width="813" Gonzalo Higuain Juventus (getty images)/caption"Nel 2016 la Juventus ha compiuto uno sforzo importante. Ora Gonzalo ha ancora un anno di contratto, ma la società e Pirlo hanno deciso unilateralmente di arrivare all'addio e quindi dobbiamo trovare una rescissione che rappresenti un buon accordo per tutti", ha spiegato l'agente di Higuain. "A dire la verità ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Higuan, il fratello agente annuncia: 'Via dalla Juventus per loro scelta. Ma le statistiche dicono...' -… -