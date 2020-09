Grifal ottiene brevetto per Inspiropack (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Grifal, azienda tecnologica nel mercato del packaging industriale sostenibile, ha annunciato che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha rilasciato il brevetto della tecnologia Inspiropack, che consente di realizzare just in time soluzioni d’imballo performanti ed ecocompatibili. Questa tecnologia possiede alcune peculiarità che la distinguono da altri sistemi di bloccaggio per il packaging quali l’innovativa tecnologia di aspirazione dell’aria dall’alto che garantisce un importante risparmio di materia prima, la possibilità di bloccare il prodotto direttamente sul fondo della scatola che garantisce un risparmio di tempo, l’utilizzo di un sistema rapido nel riscaldamento del film che garantisce un risparmio energetico e l’’utilizzo anche di supporti in ... Leggi su quifinanza

