Emmanuel Macron vola in Iraq: i piani del presidente in Medio Oriente (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo una breve visita a Beirut, in Libano, il presidente francese Emmanuel Macron è atterrato questa mattina a Baghdad, la capitale dell’Iraq. È la prima visita di un leader di una potenza internazionale nel Paese da quando si è insediato, nel maggio scorso, il governo dell’ex capo dell’intelligence e giornalista Mustafa al-Kadhimi. Un fatto che la dice lunga sui piani geopolitici in Medio Oriente del capo dell’Eliseo, pronto a offrire la Francia come “paese amico” mentre Stati Uniti e Iran mostrano i muscoli. “La lotta per la sovranità dell’Iraq è essenziale”, ha detto Macron prima di partire, sostenendo che gli iracheni che “hanno sofferto ... Leggi su italiasera

Parigi, 02 set 13:00 - (Agenzia Nova) - La Francia e la Grecia hanno riaperto le discussioni per la vendita di due fregate di intervento e difesa (Fdi) realizzate da Naval Group e armate con missili d ...

Iraq-Francia: Macron in visita a Baghdad, focus su lotta contro Stato islamico

Baghdad, 02 set 12:20 - (Agenzia Nova) - Il presidente francese Emmanuel Macron è giunto oggi in visita a Baghdad dopo la sua missione di due giorni in Libano. Il presidente francese è il primo capo d ...

