Le Marche feltresche sono già un poco Romagna (nei modi e negli accenti) e in odor di Toscana, e pure l'Umbria è vicina: Lamoli è in linea d'aria a 10 km dall'incrocio delle tre regioni. L'Italia Centrale è crocevia di molte cose, anche della storia di un colore che dall'Asia arriva in Europa, si impone a Nord, diventa di casa nel Montefeltro e va a tingere mantelli di sovrani francesi. E di nuovo finisce nel Nuovo Mondo, molto tempo più … Continua L'articolo Dai mantelli dei nobili francesi ai jeans, un colore che ha avuto il suo apice nel '700 proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Dai mantelli Secondo quanto riferito, il caccia Su-57 russo otterrà il "mantello dell'invisibilità" Sputnik Italia Cani da ferma dalle antiche origini: quattro razze intelligenti e vivaci

Quando si parla di ‘cani da ferma’ si intende tutte quelle razze che non inseguono la preda ma si fermano e la segnalano al proprio padrone. Un tempo la ‘ferma’ avveniva con il cane che si sedeva sull ...

Progetto Rivivi l’Estate a Chiaravalle: chiuso il campo estivo

“Questo campo estivo è stato possibile solo con il vostro aiuto: ci avete affidato i vostri figli, aspettando pazientemente dietro una porta e dimostrando grande fiducia. Il cuore del campo sono stati ...

