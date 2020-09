Da Bper donazione a Università Modena e Reggio per ricerca anti Covid (Di mercoledì 2 settembre 2020) Modena, 2 set. (Adnkronos) - Tre milioni di euro a sostegno di progetti per la ripartenza. Il Gruppo Bper rimarca la sua vicinanza al territorio con il progetto "Uniti , oltre le attese" , una serie di finanziamenti (a scuola, ospedali e ricerca) per superare la pandemia e le problematiche , non solo sanitarie ad essa legate. In particolare sono stati stanziati 230 mila euro per lo studio realizzato dal team del Prof. Andrea Cossarizza, luminare dell'Università di Modena, proprio sul Covid 19 ed in particolare sull'esaurimento funzionale dei linfociti presenti nel sangue periferico che descrive il comportamento delle molecole e delle cellule responsabili della tempesta citochinica presente nei pazienti affetti da Coronavirus e con polmonite. Uno studio che rappresenta una eccellenza italiana e ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Da Bper donazione a Università Modena e Reggio per ricerca anti Covid... - Adnkronos : Da Bper donazione a Università Modena e Reggio per ricerca anti #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Bper donazione Da Bper donazione a Università Modena e Reggio per ricerca anti Covid Il Tempo Da Bper donazione a Università Modena e Reggio per ricerca anti Covid

"Siamo molto grati all’amministratore delegato Dott. Alessandro Vandelli e a tutta Bper per la generosa donazione che premia il valore dei nostri ricercatori e il ruolo del nostro Ateneo ...

Unimore e BPER Banca insieme per la ricerca sul COVID-19

Fin dall’inizio dell’emergenza legata al Coronavirus Unimore ha messo in campo le proprie eccellenze per fornire contributi significativi nella ricerca dei meccanismi fisiopatologici, degli ausili tec ...

"Siamo molto grati all’amministratore delegato Dott. Alessandro Vandelli e a tutta Bper per la generosa donazione che premia il valore dei nostri ricercatori e il ruolo del nostro Ateneo ...Fin dall’inizio dell’emergenza legata al Coronavirus Unimore ha messo in campo le proprie eccellenze per fornire contributi significativi nella ricerca dei meccanismi fisiopatologici, degli ausili tec ...