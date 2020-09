Coronavirus: giornata record di tamponi, tornano a salire i contagi (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Torna a salire il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia a fronte di una giornata record per il numero di tamponi effettuati. Sono stati registrati nelle ultime ore infatti 1.326 contagi (ieri 978) con 102.950 tamponi effettuati (record assoluto in una sola giornata da quando è iniziata la pandemia, ieri 81.050) che portano il rapporto positivi/tamponi a 1,28% (ieri 1,2%). Sono 6 i decessi (ieri 8) registrati nella giornata odierna secondo i dati forniti dal Ministero della Salute che monitorano l’evoluzione della pandemia da Covid-19 in Italia. Sale così a 271.515 il numero di casi totali in Italia, con 35.497 vittime. Sono 208.201 le dimissioni/guarigioni ... Leggi su quifinanza

Coronavirus, giornata nera in Sardegna: un morto e 73 nuovi positivi

Coronavirus in Italia, nuova impennata di contagi: 1.326 casi in 24 ore

