"Coronavirus, Berlusconi positivo: contagio in Sardegna" (ma Briatore non c'entra) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anche Silvio Berlusconi ha contratto il Coronavirus: nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 settembre si è appreso che il leader di Forza Italia è risultato positivo al tampone per il Covid-19. A confermarlo alla AdnKronos è il suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, che da tempo sostiene che il Coronavirus sia mutato e punta il dito contro l'eccessivo allarmismo del governo. "Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio", dice Zangrillo. Il leader di Forza Italia, spiega Zangrillo, è stato sottoposto a tampone "per un recente soggiorno in Sardegna", ha aggiunto. Insomma, anche Berlusconi probabilmente contagiato sull'isola. Lo scorso 25 e 26 agosto ... Leggi su liberoquotidiano

