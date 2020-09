Coronavirus, altri tre indagati per morti Rsa Vercelli (Di mercoledì 2 settembre 2020) Vercelli, 02 SET - Si allarga l'inchiesta sui decessi, più di quaranta, nella casa di riposo di Vercelli durante il picco dell'emergenza Covid. La procura, che indaga per omicidio colposo plurimo e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.444 contagi e una vittima - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.365 nuovi contagi e 4 morti nelle ultime 24 ore - sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.367 casi (con record di tamponi) e 13 morti. In Lombardia 269 contagi… - GranchiTatiana : RT @SkyTG24: Coronavirus in Piemonte, inchiesta su Rsa Vercelli: altri tre indagati - Max_883 : In altri tempi la notizia sarebbe stata questa: #Coronavirus è risultato positivo a Silvio #Berlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri 47 nuovi positivi in Liguria IVG.it Covid, bollettino Lombardia: 237 nuovi positivi (89 a Milano) e due morti

Coronavirus, i dati della Lombardia di oggi 2 settembre comunicati dalla Regione sui suoi canali ufficiali: a fronte di 17.082 tamponi effettuati i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2 ...

Coronavirus, 73 nuovi casi nell’isola

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 73 nuovi casi, 65 da attività di screening e 8 da sospetto diagnostico. Nella giornata di oggi si registra una nuova vittima, un p ...

Coronavirus, i dati della Lombardia di oggi 2 settembre comunicati dalla Regione sui suoi canali ufficiali: a fronte di 17.082 tamponi effettuati i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2 ...Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 73 nuovi casi, 65 da attività di screening e 8 da sospetto diagnostico. Nella giornata di oggi si registra una nuova vittima, un p ...