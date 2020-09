Cate Blanchett presidentessa di giuria a Venezia 2020: “Essere qui per me è un miracolo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Durante la conferenza di apertura della Mostra del Cinema di Venezia si è parlato di che cosa significhi partecipare a un'edizione così speciale con Cate Blanchett e i presidenti di giuria. Appuntamento imperdibile di ogni edizione della kermesse Veneziana è la conferenza di apertura, in cui il Direttore del Festival e il Presidente della Biennale danno il benvenuto alle quattro giurie internazionali dell'edizione. Quest'anno a presiedere la giuria del Concorso di Venezia 77 sarà un'attrice del calibro di Cate Blanchett, Claire Denis, invece, sarà a capo di quella Orizzonti, Claudio Giovannesi di quella del Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis" - Leone del Futuro e, infine, ... Leggi su movieplayer

