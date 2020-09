Caltanissetta: stop strada intitolata a nonno Montante, da oggi si chiamerà via Olivetti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Palermo, 2 set. (Adnkronos) - stop alla 'via Calogero Montante' nella zona industriale di Caltanissetta. Da oggi lo stesso tratto stradale compreso tra l'innesto dello svincolo San Cataldo del vecchio tratto S.S. 640 fino ad arrivare al successivo incrocio della S.P. 40 direzione San Cataldo, non sarà più intitolato al nonno dell'ex Presidente degli industriali siciliani, Antonello Montante, condannato a 14 anni per corruzione. Ma all'industriale Adriano Olivetti. "Abbiamo voluto rimettere le cose ciascuna al proprio posto anche i nomi delle strade. Una delle vie principali della zona industriale nissena non sarà più via Calogero Montante, inopinatamente intestata al nonno dell'ex presidente ... Leggi su iltempo

