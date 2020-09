Xbox Series S/Lockhart riappare di nuovo su un codice prova di Xbox Game Pass (Di martedì 1 settembre 2020) Da qualche tempo sul web circolano voci che indicano la presenza di una console next-gen low cost di Microsoft, ovvero Xbox Series S (o Lockhart), la controparte più economica di Xbox Series X che però non è ancora stata annunciata.Ora, una nuova immagine mostrerebbe la sua esistenza: un giocatore ha pubblicato su Twitter la foto di un controller acquistato e nella cartolina di prova allegata di Xbox Game Pass figura il nome della console, Xbox Series S.Si dice che Xbox Series S sia il modello Xbox di nuova generazione più ... Leggi su eurogamer

