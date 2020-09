Tiziana Rivale, la rivelazione: “Vincere a Sanremo è stata una maledizione” (Di martedì 1 settembre 2020) Tiziana Rivale racconta che dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 1983 è stata “accantonata” e non è riuscita più a trovare spazio nella scena musicale italiana. “Vincere Sanremo poteva rivelarsi una fortuna per me, invece è stata un po’ una maledizione”. Parola di Tiziana Rivale, cantante e compositrice italiana classe 1958 che, in … L'articolo Tiziana Rivale, la rivelazione: “Vincere a Sanremo è stata una maledizione” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

paopao76 : @Vincemail99 @sanremersOOC Ma veramente non mi sono espresso su Tiziana Rivale anzi non ho nemmeno visto il trailer… - Vincemail99 : @paopao76 @sanremersOOC Tiziana Rivale una meteora? È così secondo te? ha vinto quell’edizione e la canzone a suo m… - rob_faithful : @_Techetechete Tiziana Rivale insieme a Ci vuole K mi sembra un po’ ingeneroso però - AuriAury53 : @Giampao62096071 @AdryWebber C'è anche Povia, Tiziana Rivale Rita Pavone - MadreRadio : Tiziana Rivale - Sarà Quel Che Sarà -

