Serie A, mercato al via (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA - Con il via ufficiale ci saranno 35 giorni di tempo per costruire la nuova Serie A . Un tempo relativamente breve per un mercato che, a causa della pandemia da Covid, sarà gioco-forza molto ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Serie mercato Mercato, la Serie A riflette sui big del Lecce. E Corvino prepara le contromosse. Moscardelli: addio al calcio giocato | Telerama News TeleRama News Serie A, la classifica della Coppa Disciplina 2019/2020: vince l'Udinese, Inter terzultima

A trionfare è l'Udinese con un coefficiente di 2.32, l'Inter si posiziona invece al terz'ultimo posto, davanti a Fiorentina (5.31) e Roma (5.55) con un punteggio pari a 5.00. La notizia riportata su a ...

Calciomercato | Sassuolo, preso il talento uruguaiano

Il Sassuolo prende Nicolas Schiappacasse: il talento uruguaiano che non ha trovato spazio nel Parma, e che è stato restituito all’Atletico Madrid, che a sua volta lo ha dato in prestito al Famalicao.

