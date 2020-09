Serie A, le date della stagione 2020/21: sei turni infrasettimanali, tre soste (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Serie A conoscerà domani, ore 12, il calendario della stagione 2020/21. La Lega, nel frattempo, dopo aver ufficializzato la data di avvio del torneo (19 settembre) ha reso note quelle che saranno le tappe di un torneo che si concluderà il 23 maggio 2021 per consentire alla Nazionale di Roberto Mancini di preparare l’Europeo. Sei i turni infrasettimanali previsti, tre le soste tutte dovute agli impegni per le nazionali. Non ci sarà invece la sosta natalizia. Data d’inizio Serie A 2020/21: 19 settembre turni ... Leggi su anteprima24

