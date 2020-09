Sea Watch 4, nave-quarantena a Palermo per i 353 migranti a bordo (Di martedì 1 settembre 2020) A 11 giorni dal primo soccorso della Sea Watch, i 353 migranti a bordo della nave dell'ong hanno trovato un porto sicuro. È il porto di Palermo quello messo a disposizione dal Ministero dell'Interno alla Sea Watch 4, ma i migranti a bordo della nave non toccheranno terra, almeno per il momento.Il governo italiano, infatti, ha messo a disposizione una nave quarantena che ospiterà i 353 migranti almeno per i prossimi 15 giorni o finché non verrà accertata la negatività al COVID-19 di tutte le persone a bordo.A 11 giorni dal nostro primo soccorso, abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone a bordo di Sea ... Leggi su blogo

