Ricetta della pizza all’acqua frizzante: uguale a quella della pizzeria (Di martedì 1 settembre 2020) Avete voglia di pizza fatta in casa, ma volete che sia quasi identica a quella della pizzeria? Il segreto è l’acqua frizzante nell’impasto. Vediamo insieme come si fa! Ecco le dosi per l’impasto: 500 g di farina 35 cl d’acqua frizzante 1 cucchiaio di lievito chimico 20 g di lievito di birra fresco 4 cucchiai d’olio d’oliva 1 cucchiaino di sale 1 cucchiaino di zucchero Versate in un’insalatiera la farina con il lievito chimico, il sale e lo zucchero. Mescolate e impastate aggiungendo la restante acqua, il sale e l’olio. Lasciate lievitare per un’ora e quarantacinque minuti, poi rovesciatelo sul piano di lavoro e impastatelo su di sé. Dividete l’impasto in due e poi ripiegate ancora. Lasciate ... Leggi su velvetgossip

Il ciambellone è un dolce classico della tradizione culinaria italiana, che si può preparare in poco tempo con facilità e senza tanti ingredienti a disposizione. Proprio per questo motivo abbiamo deci ...

Il nome scientifico del pomelo è Citrus maxima o Citrus grandis, lo possiamo trovare indicato anche con altri termini quali ad esempio pummelo, pompaleone, pommelo e pamplemousse, oppure in inglese sh ...

