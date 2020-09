Referendum, Letta: “Voterò Sì convintamente. Tutte le nostre proposte di riforma prevedevano lo stesso taglio. 630 deputati? Ne bastano 400” (Di martedì 1 settembre 2020) Enrico Letta si schiera per il Sì al Referendum per il taglio dei parlamentari previsto per il 20 e il 21 settembre. E spiega le sue motivazioni proprio davanti alla platea del Pd. Rispondendo a una domanda durante un dibattito alla Festa dell’Unità di Modena, ha spiegato: “Voterò Sì convitamente – ha detto l’ex presidente del Consiglio – Normalmente il dibattito spinge a votare in un modo o nell’altro a seconda delle conseguenze politiche. Io invece non ho mai guardato a questa parte della questione, a me interessa la sostanza non chi l’ha proposta o se cade il governo. Se passa il Sì, si passa da 945 a 600 parlamentari. E Tutte le nostre precedenti proposte in campo di riforme costituzionali ... Leggi su ilfattoquotidiano

È online nel sito del servizio elettorale il facsimile della scheda per il referendum costituzionale confermativo che si svolgerà il 20 e 21 settembre. Lo rende noto il Ministero dell'Interno. Questo ...

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si voterà il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, in concomitanza con le elezioni regionali e comunali. Le urne saranno aperte domenica 20 settem ...

