Ogni Mattina, Adriana Volpe ricorda Nadia Toffa riportando a galla il suo astio con Magalli (Di martedì 1 settembre 2020) Ogni Mattina Adriana Volpe lo ha definitivo un problema superato, ma Giancarlo Magalli sembra essere un’ossessione alla quale l’ex volto di Rai 2 non sa trovare rimedio. Alle continue accuse e frecciatine, più o meno velate, la conduttrice di Ogni Mattina ne aggiunge oggi un’altra piuttosto spiazzante. Durante l’appuntamento quotidiano su Tv8, che conduce insieme ad Alessio Viola, la Volpe – con il pretesto del ricordo di Nadia Toffa, scomparsa un anno fa – ha pensato bene (anzi, malissimo!) di riportare nuovamente a galla il suo astio con Magalli attraverso un vecchio post social in cui la Toffa la difese ... Leggi su davidemaggio

ilriformista : Francesco, detto Ciccillo, rimasto vedovo ogni mattina si sveglia, fa la barba, mette la colonia, indossa una camic… - fanpage : Era il #1settembre 2004 quando la piccola Denise scomparse nel nulla. Un incubo che la famiglia vive ogni giorno se… - BotElenoire : l'offesa siete voi ogni mattina quando vi guardate allo specchio - fabiofabbretti : #OgniMattina, Adriana Volpe ricorda Nadia Toffa riportando a galla il suo astio con Magalli #spiazzante… - Carl2686 : @LaPandina Le tettone della pandina fanno bene ogni mattina -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni Mattina

Novella 2000

I presidi del polo di via di Reggiana hanno predisposto le modifiche agli ingressi per rispettare le norme anti-Covid PRATO. Piccoli gruppi, grandi aule. Calendari differenziati per materia e per clas ...Enrico Papi riapre le porte dello studio del suo game show, giunto alla quarta edizione: diretta e recensione del 31 agosto 2020 Riparte Guess My Age, il game show di TV8 condotto da Enrico Papi, giun ...