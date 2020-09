NVIDIA: conto alla rovescia finale! (Di martedì 1 settembre 2020) L’evento NVIDIA è oramai alle porte e il countdown sulla pagina ufficiale sta per terminare. La conferenza avrà luogo alle 18.00 di oggi e sarà tenuta in via virtuale per rispondere alle misure di sicurezza attuate contro l’emergenza sanitaria. Jensen Huang, attuale CEO del colosso di Santa Clara, sarà presente all’evento. Durante la conferenza faranno la loro comparsa i nuovi modelli di GPU basati su scheda AMPERE. Le schede prendono il nome di RTX 3000 e fanno parte della serie 30 progettata e prodotta da NVIDIA. I nuovi modelli, le cui prestazioni e immagini hanno popolato il web con i vari Leak, andranno a sostituire la serie 20 introducendo i Ray Tracing core di seconda generazione e tanto altro. Seguiranno successivi aggiornamenti durante la conferenza e possibili pareri “a caldo” post ... Leggi su windowsinsiders

Apple vuole diventare indipendente anche dal punto di vista delle GPU, oltre che delle CPU: se è un dettaglio scontato nel campo mobile, in quello desktop, dove la società ha una partnership di lunghi ...

NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 e 3070: primo sguardo alle specifiche

Le nuove schede video della serie GeForce RTX 30 di NVIDIA sono sempre più vicine e oggi possiamo scoprire qualche importante dettaglio sulle 3 versioni più potenti, grazie alle informazioni pubblicat ...

