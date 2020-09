Né Xbox Series X e né PS5 avranno l'uscita audio ottica (Di martedì 1 settembre 2020) Non solo Xbox Series X, ma anche PlayStation 5 non avrà l'uscita audio ottica, al contrario delle attuali console di casa Sony, PlayStation 4 e 4 Pro.La conferma non è arrivata direttamente dalla società dato che comunque il retro di PlayStation 5 non è stata ancora mostrata al pubblico. E' stato il produttore di cuffie Astro ha rivelato alla stampa quali dei suoi vari auricolari funzioneranno con PS5 e Xbox Series X.In un briefing, Astro ha confermato che offrirà uno splitter da HDMI a ottico su PS5. L'unità divide il segnale audio da HDMI consentendo il passthrough 4K per il video. Astro afferma che l'adattatore non introduce alcun ritardo nel segnale e supporta HDMI 2.1 e HDCP. Ogni accessorio ... Leggi su eurogamer

