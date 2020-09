Millennium - Uomini che odiano le donne, su Netflix in streaming da oggi (Di martedì 1 settembre 2020) Il film di David Fincher, Millennium - Uomini che odiano le donne, è disponibile su Netflix sul catalogo di settembre 2020 in streaming! Il primo settembre il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie all'arrivo del torbido Millennium - Uomini che odiano le donne: ad arrivare in streaming oggi è il film di David Fincher con Daniel Craig e Rooney Mara. Il giornalista di successo Mikael Blomkvist, aiutato della giovane e ribelle hacker Lisbeth Salander, accetta un incarico dal ricco industriale H. Vanger: indagare sulla scomparsa della nipote Harriet, avvenuta quarant'anni prima. Da allora, ogni anno un misterioso dono anonimo riapre la ... Leggi su movieplayer

