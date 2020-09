Messi Barcellona, il padre in viaggio per parlare con Bartomeu (Di martedì 1 settembre 2020) Jorge Messi è partito da Rosario per parlare con il presidente del Barcellona Bartomeu A breve potrebbe decidersi il futuro di Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, infatti, Jorge Messi, padre dell’argentino, avrebbe in calendario un appuntamento con il presidente del Barcellona Bartomeu. Il papà della Pulce sarebbe partite da Rosario verso la città catalana con un areo privato e domani dovrebbe parlare con il patron blaugrana per decidere definitivamente il futuro di Messi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : Il Barcellona ha deciso che taglierà dallo stipendio di Messi in proporzione la paga per ogni giorno in cui non si presenterà - tuttosport : #Klopp: '#Ronaldo il più forte. #Messi? Solo il top di #Barcellona' - DiMarzio : Il comunicato della #Liga che fa chiarezza sul futuro di #Messi al #Barcellona - letydark855846 : RT @GliAutogol: Tutti a parlare di Messi che lascia il Barcellona. Ma vogliamo parlare di Tommasino Berni che lascia l'Inter dopo 6 anni da… - michele241075 : @gianpy_83 Ma va al Barcellona per Messi -