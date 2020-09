La Regione Lazio è alla ricerca di medici, infermieri e assistenti sanitari: un’equipe anti-Covid per la sicurezza nelle scuole (Di martedì 1 settembre 2020) Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha da poco firmato un’ordinanza per attivare le procedure per cercare medici, infermieri e assistenti sanitari per le scuole e i servizi educativi per attività di prevenzione e controllo del Covid. ‘Dopo i test sierologici ai docenti e al personale con l’operazione scuole Sicure stiamo mettendo in campo una squadra di professionisti sanitari per far ripartire in sicurezza le nostre attività didattiche’ – ha spiegato Zingaretti. ‘L’ordinanza – ha spiegato l’assessore D’Amato – consente alle Asl di procedere velocemente nell’acquisizione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

repubblica : Coronavirus Lazio, camici e tute Covid pagati e mai arrivati: Regione sotto accusa - Agenzia_Ansa : I complimenti di Sharon Stone al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per l'annuncio del vaccino italia… - fattoquotidiano : La Regione Lazio revoca l’affidamento da 17 milioni a società che non consegnava i dpi. E i pm di Taranto sequestra… - sergimagugliani : RT @DMALAGIGI2: Lazio, la società inadempiente sulla fornitura di mascherine e camici ora vuole pignorare 8,6 milioni di euro alla Regione… - banzaisolaro : RT @Ambrakey1: È mai possibile che uno che Ricopre la carica di governatore, possa essere così stupido? Io non ci credo... -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio CORONAVIRUS: DAL PRIMO SETTEMBRE PARCHEGGIO AEROPORTO FIUMICINO ATTIVO DRIVE-IN TEST COVID Regione Lazio ADR annuncia, da domani attivo a Fiumicino il più grande Drive in test della regione

(AGR) Dal primo settembre (a partire dalle ore 15) è attivo presso il parcheggio Lunga Sosta dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” il nuovo drive-in della Regione Lazio per eseguire i tamponi rapidi anti ...

Zingaretti (troppo ottimista?): "Vinceremo le Regionali ma serve consapevolezza"

"Penso che vinceremo le elezioni regionali". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del pronto soccorso del Campus Bio-medic ...

(AGR) Dal primo settembre (a partire dalle ore 15) è attivo presso il parcheggio Lunga Sosta dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” il nuovo drive-in della Regione Lazio per eseguire i tamponi rapidi anti ..."Penso che vinceremo le elezioni regionali". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del pronto soccorso del Campus Bio-medic ...