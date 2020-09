Intercettazioni: da oggi via libera all’uso del trojan. Grazie a Pd e M5S, siamo tutti meno liberi (Di martedì 1 settembre 2020) Più che un annuncio, un allarme quello del forzista Paolo Sisto, penalista e iperattivo deputato sull’incandescente fronte della giustizia. A lui, la nuova legge sulle intercettazione da oggi in vigore non piace neanche un po’. Infatti, inaugura ufficialmente l’era del trojan come dispositivo nella esclusiva disponibilità del pm. «È stata l’ultima notte della libertà e delle garanzie: oggi si apre ufficialmente l’era del Grande fratello», scrive in una nota l’azzurro. E non esagera. Il trojan è infatti un dispositivo che capta tutte le conversazioni, non solo quelle telefoniche. Una volta introdotto nel cellulare, infatti, segue ovunque il possessore pronto ad intercettarne persino i sospiri. Sisto (FI): «È l’era ... Leggi su secoloditalia

minGiustizia : Entra oggi in vigore la nuova disciplina delle intercettazioni. Il Guardasigilli: 'Fase nuova per uno strumento inv… - LauaraM5S : RT @minGiustizia: Entra oggi in vigore la nuova disciplina delle intercettazioni. Il Guardasigilli: 'Fase nuova per uno strumento investiga… - SecolodItalia1 : Intercettazioni: da oggi via libera all’uso del trojan. Grazie a Pd e M5S, siamo tutti meno liberi… - mario24361 : RT @minGiustizia: Entra oggi in vigore la nuova disciplina delle intercettazioni. Il Guardasigilli: 'Fase nuova per uno strumento investiga… - libellula58 : RT @minGiustizia: Entra oggi in vigore la nuova disciplina delle intercettazioni. Il Guardasigilli: 'Fase nuova per uno strumento investiga… -