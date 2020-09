Il piano di Erdogan per il centenario della Repubblica (Di martedì 1 settembre 2020) In questi giorni di grande tensione nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale fra l’asse greco-cipriota e la Turchia, Recep Tayyip Erdogan ha rispolverato un sogno personale svelato al pubblico per la prima volta dieci anni or sono: riportare il Paese nel club delle grandi potenze mondiali entro il 2023, l’anno in cui cadrà il centenario della … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ankara alza la posta sulla ricerca di idrocarburi: muove le navi nel Mediterraneo orientale L’Europa minaccia «sanzioni», mentre Emirati Arabi e Israele non voglio stare a guardare ...

La Oruç Reis ancorata a Istanbul - Reuters

Non c’è pace nel Mediterraneo orientale. Da metà agosto è un continuum di manovre navali e di ratifiche di trattati antitetici sulle zone economiche esclusive. Sullo sfondo, c’è una Turchia sempre più ...

