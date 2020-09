Hamburger e patatine del Mc Donald’s intatti dopo 24 anni, video virale (Di martedì 1 settembre 2020) Conserva Hamburger e patatine del Mc Donald’s per 24 anni e restano intatti. Il video diventa virale su Tik Tok. Perché è accaduto e cosa contengono i prodotti del fast food più famoso al mondo. Una donna ha deciso di conservare nel suo armadio un Hamburger e delle patatine di Mc Donald’s per 24 anni. … L'articolo Hamburger e patatine del Mc Donald’s intatti dopo 24 anni, video virale è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Una donna ha affermato di aver lasciato un hamburger e delle patatine fritte acquistate al McDonald’s, in una scatola per quasi 24 anni. Quando l’ha riaperta è rimasta sbalordita dal fatto che il cibo ...Aly Sherb ha pensato bene di conservare il suo hamburger con le patatine di McDonald’s in una scatola per circa 24 anni. La donna ha poi fatto un video per svelare le attuali condizioni in cui versa i ...