Foggia: positivi a test chiedono tamponi, caos in ospedale. Identificati Intervento di polizia e carabinieri (Di martedì 1 settembre 2020) Cinque migranti sono stati Identificati stamattina per il caos nell’ospedale D’Avanzo di Foggia, che fa capo al policlinico Riuniti. I cinque, ricoverati perché positivi al test corona virus, stando ad una ricostruzione dei fatti hanno preteso una celere effettuazione dei tamponi e hanno poi dato in escandescenze. Intervento di polizia e carabinieri, calma riportata dopo circa mezz’ora. L'articolo Foggia: positivi a test chiedono tamponi, caos in ospedale. Identificati <small class="subtitle">Intervento di polizia e ... Leggi su noinotizie

