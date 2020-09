Eleonora Pedron fisico al top in Toscana in compagnia di Fabio Troiano (Di martedì 1 settembre 2020) Eleonora Pedron insieme al suo fidanzato Fabio Troiano hanno trascorso le lunghe vacanze in giro per l’Italia e non solo, sempre insieme. Ora sono in Toscana per gli ultimi giorni di relax e mare. La Pedron posa bellissima e seducente in bikini, l’attore la ricopre di complimenti e coccole. Fascino senza fine, fisico da ragazzina e aria dolcissima e seducente, la Pedron ha da poco compiuto 38 anni e dall’estate scorsa è fidanzata con Fabio Troiano. L’attore per lei ha letteralmente perso la testa. Molto attiva sui social, Eleonora posta tanti scatti in bikini dalle sue vacanze, molti dei quali sono proprio fatti dal fidanzato. La Pedron ha conquistato il ... Leggi su musicaetesti.myblog

