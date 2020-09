Disinformazione in Venezuela sui servizi consolari di emergenza (Di martedì 1 settembre 2020) Nicola Occhipinti, Console Generale d’Italia a Caracas, Venezuela, ha inviato una comunicazione ai media, ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni italiane in Venezuela, nella quale si legge: “Abbiamo notato che proliferano sui social media ditte che – approfittando della Disinformazione degli utenti – offrono servizi di appuntamento A PAGAMENTO”. Ebbene, spiega Occhipinti, “nonostante la pandemia, il Consolato Generale d’Italia a Caracas e la Rete Onoraria dipendente sono aperti al pubblico. Tutti gli appuntamenti sono per EMAIL e sempre GRATUITI”. “Chi chiede assistenza (medica e/o economica) viene ricevuto anche senza previo appuntamento. Anche chi è in possesso della sola cittadinanza italiana o ha oltre 65 anni d’età, o ... Leggi su ildenaro

