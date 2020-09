Dal Sudamerica spingono: “Suarez sarà un nuovo calciatore della Juventus” (Di martedì 1 settembre 2020) “L’uruguaiano Luis Suárez sarà un nuovo giocatore della Juve, mancano alcuni dettagli. Sarebbe un’ottima coppia con CR7″. A scriverlo, sul proprio profilo personale Twitter, è il giornalista colombiano Daniel Perez, che si sbilancia in maniera importante su una trattativa che avrebbe ripreso quota oggi, dopo i problemi sorti per arrivare a Dzeko, altro obiettivo dell’attacco bianconero. Il nome dell’attaccante del Barcellona è accostato da ormai qualche settimana al club italiano, ma si è fatto ancora più insistente dopo le intenzioni dei blaugrana di non voler proseguire il suo rapporto con lui. El uruguayo Luis Suárez sería nuevo jugador de la Juve, faltan algunos detalles. Haría gran dupla con CR7. Opiniones ? — Daniel Pérez ... Leggi su calcioweb.eu

M6969Xx : RT @giorgio_samp81: @MontiniSusanna E a livello di misure? Speriamo che prendano qualcosa dal Brasile???????????? io sono originario del Sudameri… - giorgio_samp81 : @MontiniSusanna E a livello di misure? Speriamo che prendano qualcosa dal Brasile???????????? io sono originario del Suda… - SVMIRAWILEY : dal 2001 al 2019, in Paraguay sono stati deforestati 6 milioni di ettari. il paraguay è ad oggi il secondo paese co… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Torino, quante idee dal Sudamerica: Torreira resta il preferito - Luca100celleASR : @FMaggio8 @n9ve2 Non sottovaluterei il fatto che l’esperienza in Germania l’abbia fatto cresce e indurì come Genny… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Sudamerica Torino, quante idee dal Sudamerica: Torreira resta il preferito TUTTO mercato WEB Shun, dal Giappone a Piacenza per fare vino “Innamorato della Val Trebbia, cerco di mantenere viva la memoria delle vostre vigne”

Dal Giappone alla Val Trebbia per fare vino. Non è una storia che si ascolta tutti i giorni quella di Shun Minowa, viticoltore 36enne originario di Chiba, provincia del Paese del Sol Levante vicino a ...

Sci, Paris torna sulla neve: dopo lo Stelvio raggiungerà i compagni a Zermatt

Prima prova per l’azzurro dopo l’infortunio al ginocchio destro. “Sto bene, non ho fretta”. La Coppa del mondo riparte a Soelden il 17 e 18 ottobre a porte chiuse. Per Brignone, Goggia e Bassino test ...

Dal Giappone alla Val Trebbia per fare vino. Non è una storia che si ascolta tutti i giorni quella di Shun Minowa, viticoltore 36enne originario di Chiba, provincia del Paese del Sol Levante vicino a ...Prima prova per l’azzurro dopo l’infortunio al ginocchio destro. “Sto bene, non ho fretta”. La Coppa del mondo riparte a Soelden il 17 e 18 ottobre a porte chiuse. Per Brignone, Goggia e Bassino test ...