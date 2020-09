Da Milano - Koulibaly: ultimatum City che non va oltre i 70, schiarita per Maksimovic (Di martedì 1 settembre 2020) Sembra prossimo ad essere svelato il futuro di Kalidou Koulibaly. Come raccolto da Calciomercato. Leggi su tuttonapoli

Sembra prossimo ad essere svelato il futuro di Kalidou Koulibaly. Come raccolto da Calciomercato.it tra sabato e l'inizio della prossima settimana ci sarà l'incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis ...

Calciomercato, ultime notizie: l’Inter respinge la prima offerta del Bayern per Perisic

L'Arsenal, attraverso il proprio sito e account social ufficiali, ha reso noto l'acquisto del difensore ex Lille Gabriel Magalhaes. Superata la concorrenza, da parte dei Gunners, di Manchester United ...

