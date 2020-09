Coronavirus:nuovo calo contagiati, sono 978. 8 i morti ++ (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 01 SET - Di nuovo in calo i contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di ieri. Otto le vittime, due in più di ieri. In aumento il numero dei ... Leggi su corrieredellosport

Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus: nuovo calo dei contagiati, sono 978. Otto i morti - Salute & Benessere Agenzia ANSA Oggi altri 33 nuovi casi e c'è un morto

Prosegue l’altalena dei casi di coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 34 nuovi casi e dopo diverse settimane il bollettini del ministero della sanità segnala che vi è stata ...

Covid, bollettino Puglia 1 settembre. 41 nuovi positivi, un decesso a Taranto

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 1 settembre 2020 in Puglia, sono stati ...

