Cessioni Juventus, svolta Higuain: primo addio anche in difesa, accordo a un passo! (Di martedì 1 settembre 2020) Cessioni Juventus- Secondo quanto riportato da "TyC Sports", dopo Matuidi, l'Inter Miami sarebbe pronta a irrompere con forte decisione su Higuain. Il Pipita, fuori dai piani di Pirlo, potrebbe accasarsi in MLS in vista della prossima stagione. Una cessione che consentirebbe alla Juventus di liberarsi dell'oneroso stipendio da 7,5 milioni di euro dell'attaccante argentino. Cessioni Juventus, Romero all'Atalanta: accordo a un passo Come confermato dal "Corriere di Bergamo", Atalanta e Juventus sarebbero pronte a definire la cessione in prestito di Romero. Il giovane centrale difensivo, ultima stagione al Genoa, potrebbe vestire nerazzurro.

Alla Juve tiene banco il mercato in uscita e nelle ultime ore sono aumentate le voci su un possibile addio di Aaron Ramsey. Andrea Pirlo ha chiesto altri quattro colpi alla dirigenza bianconera – un t ...

Nel valzer di attaccanti che contraddistingue l’attuale sessione di calciomercato, ancora da decidere il futuro di Edinson Cavani. Il Matador, svincolato dal Psg, sembrava vicinissimo al Benfica, ma ...

