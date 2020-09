CdS – Anche Ranocchia in uscita: l’agente lo ha proposto al Bologna. Occhio a Genoa e Parma: via a zero? (Di martedì 1 settembre 2020) Andrea Ranocchia potrebbe lasciare l’Inter Potrebbe concludersi presto la carriera all’Inter per Andrea Ranocchia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Tullio Tinti, agente del giocatore, ha proposto il suo assistito ha diverse squadre di Serie A e in particolar modo al Bologna. “Per il momento Ranocchia non è un’operazione da avviare per Sabatini e Bigon, ma una soluzione da prendere in considerazione eventualmente più avanti. Ammesso sempre che nel frattempo il difensore nerazzurro (in vacanza con la propria famiglia proprio nelle vicinanze di Pinzolo dove il Bologna è in ritiro) non abbia ancora trovato una sistemazione, considerato che a lui sono interessati sia il Genoa che ... Leggi su intermagazine

