Bimba accusa “per gioco” un uomo di molestie, i genitori lo fanno stuprare e uccidere (Di martedì 1 settembre 2020) Quando la figlia di 10 anni ha raccontato che un uomo aveva stuprato lei e la sorellina di 3 anni, i suoi genitori hanno fatto stuprare e uccidere l’uomo accusato. Solo in seguito si è scoperto che la bambina aveva mentito ed aveva inventato la storia dello stupro “per gioco”. accusato dopo che aveva dato un passaggio alle piccole I fatti sono avvenuti a Verkhnayay Pyshma in Russia: la bambina era andata a raccontare ai genitori che Dmitry Chikvarkin, camionista di 48 anni, aveva abusato di lei e della sorellina 3enne. A quel punto il padre, Sergey Chabin, e la compagna (e e madre della minore) Valeria Dunaeva hanno “commissionato” a 3 amici una vera e propria vendetta fatta di violenza ed ... Leggi su thesocialpost

