Benevento | Inzaghi | “La salvezza come il nostro scudetto Ionita straordinario | Glik…”

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato del mercato delle streghe ai microfoni di Ottochannel.LE PAROLE DI Inzaghicaption id="attachment 983941" align="alignnone" width="594" Inzaghi Benevento (getty images)/captionSul mercato: "Sono contento dell'arrivo di Glik, un giocatore forte che sta recuperando in fretta da alcuni problemi fisici. Ionità è un giocatore già pronto, calciatore straordinario. Sono contento anche di Foulon, una piacevole sorpresa che ci regalerà soddisfazioni".Sulla salvezza: "Dovrà essere il nostro scudetto, proveremo a raggiungerla in tutti i modi. La dirigenza sta lavorando benissimo, facendo dei colpi che sembravano solo dei sogni per noi. La A merita un nuovo ...

L'addio al Cagliari di Ionita, guerriero gentiluomo

È ripartito così come è arrivato quattro anni fa, in punta di piedi. "Chi mi conosce sa che sono un ragazzo di poche parole, semplici e dirette. Quindi voglio dire grazie di cuore a tutti". Giusto l'e ...

