Appesa alla coda dell’aquilone: bambina di 3 anni vola in aria, VIDEO (Di martedì 1 settembre 2020) Incredibile e drammatica avventura per una bambina di 3 anni che, rimasta incastrata ad un aquilone, vola in aria per decine di metri. Un episodio che poteva finire in tragedia. Sia perché l’aquilone poteva prendere una direzione sbagliata e finire chissà dove, sia perché la piccola di 3 anni rimasta aggrappata alla coda, poteva cadere rovinosamente a terra da un’altezza di almeno dieci metri. Entrambe le situazioni sono state fortunatamente scongiurate: la bambina era impigliata ad una corda, non poteva perdere aderenza con l’aquilone e non si poteva pensare che riuscisse a rimanere aggrappata per così tanto tempo. Tutto è bene ciò che finisce bene. Dopo un volo durato ... Leggi su chenews

dovisalli : RT @PontAcadLife: Facciamo in modo che la croce appesa alla parete di casa, o quella piccola che portiamo al collo, sia segno del nostro de… - Giovanni2964 : RT @CathVoicesITA: La croce appesa alla parete di casa o al collo sia segno del nostro desiderio di unirci a Cristo nel servire con amore i… - AlessandraMQ : RT @Topo_Ligio: .@alex_orlowski fa solo inquadrature fisse da quando abbiamo dimostrato che la maschera di Guy Fawkes che tiene appesa alla… - aboutgreen_ : sessione muori sessione crepa sessione bastarda sessione infame sparate alla sessione sessione appesa a testa in gi… - jaeminchione : io contro le generalizzazioni ma OGNI fottut* directioners con cui ho avuto a che fare ha mannaggia alla merda usat… -