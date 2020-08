White Shadows è un platform annunciato per PS5, Xbox Series X e PC che ci catapulta in un mondo in bianco e nero (Di lunedì 31 agosto 2020) Lo studio di sviluppo Monokel ha svelato un nuovo platform chiamato White Shadows per PS5, Xbox Series X e PC. Il gioco avrà un'estetica tutta in bianco e nero in cui i giocatori assumono il ruolo di Ravengirl."Qualche tempo fa, la grande guerra ha portato a una piaga che ha spazzato via quasi tutti gli esseri viventi dalla faccia della terra. O almeno così dicono. Nessuno è al sicuro fuori da White City e gli uccelli sono i responsabili della peste. O almeno così dicono. Solo uno splendente mantello di colore bianco fresco vi proteggerà dalla peste e dovrete guadagnare la vostra razione di colore rimanendo obbediente. O almeno così dicono. Ma Ravengirl ha deciso di smettere di ascoltare" recita ... Leggi su eurogamer

