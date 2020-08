Ufficiale: Juve Stabia, dal Lecco arriva Scaccabarozzi (Di lunedì 31 agosto 2020) La Juve Stabia, attraverso una nota Ufficiale ha reso noto l’arrivo di Jacopo Scaccabarozzi, centrocampista classe ’94 dal Lecco. Questa il comunicato del club campano: “La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con la società Calcio Lecco 1912 per l’acquisizione delle prestazioni sportive a titolo definitivo, accordo biennale, del centrocampista Jacopo Scaccabarozzi, classe ’94.” Queste le prime dichiarazioni, dopo la sottoscrizione dell’accordo: “Sono onorato di essere alla Juve Stabia. Quando ho ricevuto la chiamata, non ho esitato e ho subito detto di si. Sono contento di essere qui e pronto per questa nuova avventura con ... Leggi su alfredopedulla

forumJuventus : ??? UFFICIALE: Weston McKennie alla Juve! ? Arriva in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a… - forumJuventus : Ufficiale lo staff di Pirlo alla Juve con Tudor, Baronio, Bertelli e Gagliardi - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: Dybala e Douglas Costa si allenano a parte, rientra De Ligt per la riabilitazione: Report dalla Co… - sportli26181512 : De Ligt alla Continassa: la nota ufficiale della Juve: Il club bianconero, per mezzo di una nota, fa sapere che il… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Ufficiale: accordo biennale per Scaccabarozzi LEGGI LA NEWS: -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Juve De Ligt, c'è una novità: la nota ufficiale della Juve Tuttosport “Emiliano, portaci in Europa” – parte 1

Ogni tifoso granata ha un momento spartiacque, un avanti Cristo-dopo Cristo in cui passa da tifare Toro a essere del Toro. Il mio è il raduno del 1990: sono entrato al Fila in un modo, ne sono uscito ...

De Ligt alla Continassa: la nota ufficiale della Juve

Sport - Il club bianconero, per mezzo di una nota, fa sapere che il difensore olandese è tornato al JTC per iniziare il percorso riabilitativo dopo l'operazione alla spalla. La prima parte del comunic ...

Ogni tifoso granata ha un momento spartiacque, un avanti Cristo-dopo Cristo in cui passa da tifare Toro a essere del Toro. Il mio è il raduno del 1990: sono entrato al Fila in un modo, ne sono uscito ...Sport - Il club bianconero, per mezzo di una nota, fa sapere che il difensore olandese è tornato al JTC per iniziare il percorso riabilitativo dopo l'operazione alla spalla. La prima parte del comunic ...