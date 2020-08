Tlc: Tim, ok a lettera intenti con Cdp per società rete unica con integrazione open Fiber (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Il Cda di Tim ha approvato e dato il via libera alla firma di una lettera d'intenti con Cdp Equity (Cdpe) finalizzata alla realizzazione del più ampio progetto di rete unica nazionale (AccessCo) attraverso la fusione tra FiberCop e open Fiber. Lo rende noto Tim al termine del Cda. Leggi su liberoquotidiano

Osserv_Impresa : È il d-day della rete unica, cda di Tim e Cdp per il via libera all'accordo: Sul tavolo del board di Tim anche il v… - jacopogiliberto : RT @minguzzi: E' il d-day della rete rete unica, cda di Tim e Cdp per il via libera all'accordo - minguzzi : E' il d-day della rete rete unica, cda di Tim e Cdp per il via libera all'accordo - brunoforesi : RT @csavina: È il d-day della rete unica, cda di Tim e Cdp per il via libera all'accordo @sole24ore - fisco24_info : È il d-day della rete unica, cda di Tim e Cdp per il via libera all'accordo: Sul tavolo del board di Tim anche il v… -