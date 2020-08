Tlc: nasce Fibercop, firma memorandum Tim-Cdp primo passo verso rete unica /Adnkronos (2) (Di lunedì 31 agosto 2020) (Adnkronos) - Per definire i valori degli asset destinati a confluire in AccessCo, e le relative quote di partecipazione nella società, le parti incaricheranno valutatori terzi per avviare i relativi processi di due-diligence relativi a Fibercop e Open Fiber. Prima della fusione, è previsto che Tim conferisca in Fibercop un ulteriore ramo d'azienda che consiste nella rete primaria funzionale alle attività operative di Fibercop. Il processo di due-diligence è atteso entro la fine dell'anno nell'ottica di raggiungere un eventuale accordo di fusione non oltre il primo trimestre del 2021.Il closing dell'operazione è condizionato alle autorizzazioni delle Autorità competenti. "La firma del memorandum - ha commentato ... Leggi su iltempo

Tlc: nasce Fibercop, firma memorandum Tim-Cdp primo passo verso rete unica /Adnkronos

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Via libera del Cda di Tim all'accordo con Kkr Infrastructure e Fastweb che prevede la costituzione di FiberCop, la NewCo in cui verranno conferite la rete secondaria di Tim ...

Primo passo per progetto rete unica: via libera da cda Tim e Cdp ad intesa

31 agosto 2020 Giornata cruciale per il progetto di un'unica società della rete di tlc che ha l'obiettivo di portare la banda ultra larga nelle case degli italiani, con l'ok dai Cda di Tim e Cdp Via l ...

