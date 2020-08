Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: ‘Dovevo dare un senso alla scomparsa di Beau’ (Di lunedì 31 agosto 2020) Tiziano Ferro reagisce al lutto per la perdita dell’amato cane Beau regalando amore e una famiglia a un altro amico a 4 zampe. Sui social il cantante mostra il primo incontro tra lui e Jake avvenuto in canile. Immediatamente il cane, 8 anni, corre incontro a Tiziano, i due si scambiano alcuni sguardi e da subito sembra esserci grande intesa tra di loro suggellata dalle prime coccole. in riproduzione.... Tiziano Ferro adotta Jake dopo la scomparsa di Beau “Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi” scrive Tiziano ... Leggi su tvzap.kataweb

