Tirreno-Adriatico 2020, il programma: date, tappe, diretta tv e streaming (Di lunedì 31 agosto 2020) La Tirreno-Adriatico 2020, in programma dal 7 al 14 settembre prossimi, promette spettacolo nonostante la concomitanza con il Tour de France. Tanti i big che si daranno battaglia nelle otto tappe della “Corsa dei due Mari” che attraverseranno Toscana, Umbria e Marche offrendo un percorso piuttosto selettivo. Tra i corridori più attesi, a poche settimane dal Giro d’Italia, ci sono Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, Jakob Fuglsang, Rafal Majka, Tao Geoghegan Hart, Michael Woods, Simon Yates e molti altri ancora. ORARI E TV – Gli organizzatori hanno programmato le tappe in modo e maniera di anticipare gli orari di arrivo per non sovrapporsi con le fasi calde delle tappe del Tour de France, un accorgimento che facilita ... Leggi su sportface

